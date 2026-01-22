Азербайджан лидирует среди стран-экспортеров электроэнергии в Грузию

Грузия импортировала в 2025 году электроэнергию из Азербайджана на сумму $25 млн, что в 2,3 раза больше показателя 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Национальной статистической службы Грузии.

Таким образом, Азербайджан занял 1-е место среди стран-экспортеров электроэнергии в Грузию.

В 2025 году Грузия закупила электроэнергию из зарубежных стран на сумму $48 млн, что в 2,1 раза больше показателя годом ранее.

За отчетный период Грузия импортировала электроэнергию из России на $11,5 млн, из Армении - на $8 млн и из Турции - на $3,5 млн.

Напомним, что в 2024 году Грузия закупила электроэнергию из-за рубежа на сумму $23,4 млн, из которых $11 млн пришлось на долю Азербайджана.