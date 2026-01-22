Азербайджан лидирует среди стран-экспортеров электроэнергии в Грузию
Энергетика
- 22 января, 2026
- 13:37
Грузия импортировала в 2025 году электроэнергию из Азербайджана на сумму $25 млн, что в 2,3 раза больше показателя 2024 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Национальной статистической службы Грузии.
Таким образом, Азербайджан занял 1-е место среди стран-экспортеров электроэнергии в Грузию.
В 2025 году Грузия закупила электроэнергию из зарубежных стран на сумму $48 млн, что в 2,1 раза больше показателя годом ранее.
За отчетный период Грузия импортировала электроэнергию из России на $11,5 млн, из Армении - на $8 млн и из Турции - на $3,5 млн.
Напомним, что в 2024 году Грузия закупила электроэнергию из-за рубежа на сумму $23,4 млн, из которых $11 млн пришлось на долю Азербайджана.
Последние новости
14:04
В Индии при взрыве на предприятии погибли шесть человекДругие страны
14:02
Посольство США в Баку поздравило "Карабах" с победойФутбол
13:50
Рютте: Переговоры с Трампом по Гренландии велись в контексте региональной безопасностиДругие страны
13:46
Фото
Байрамов обсудил с Шекеринска региональную безопасность и мирный процесс с АрмениейВнешняя политика
13:37
Азербайджан лидирует среди стран-экспортеров электроэнергии в ГрузиюЭнергетика
13:34
Уиткофф: Глава инвесткомпании Blackrock участвует в работе команды США по УкраинеДругие страны
13:25
В Грузии начнет действовать новый государственный органВ регионе
13:23
В Азербайджане ужесточат ответственность за детский трудСоциальная защита
13:22