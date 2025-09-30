Азербайджан к 2030 году утроит установленные мощности ВИЭ

Азербайджан к 2030 году рассчитывает утроить установленные мощности возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в стране, доведя их до 4 ГВт путем строительства ветровых и солнечных электростанции общей мощностью 2,7 ГВт.

Как сообщает "Report", об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов, выступая во второй день "Недели климатических действий в Баку" (BCAW2025).

По его словам, этот шаг позволит предотвратить выброс в атмосферу 3,2 млн тонн парниковых газов в год:

"В течение следующих двух лет 10 новых электростанций будут интегрированы в энергосистему, а для управления 2 ГВт возобновляемой энергии будут применены аккумуляторные системы мощностью 250 МВт с объемом хранения 500 МВт·ч. Запуск одной из этих станций – ветровой электростанции 'Хызы-Абшерон' мощностью 240 МВт – запланирован на ноябрь".

Министр отметил, что к 2030 году производственные мощности энергии в Карабахе и Восточном Зангезуре достигнут 1,6 ГВт за счет гидро-, солнечных, ветровых электростанций и кровельных панелей: "В результате этих проектов этот обширный регион Азербайджана будет производить "зеленой" электроэнергии в два раза больше, чем потребляет, что позволит сократить выбросы более чем на 2 млн тонн в год. Развитие этих регионов как "Зоны зеленой энергии" оказывает мощную поддержку климатическим инициативам".

Он отметил, что энергетическая стратегия Азербайджана является частью более широкого плана по диверсификации экономики страны и снижению зависимости от нефтегазового сектора.

"Страна, традиционно известная своими углеводородными ресурсами, активно инвестирует в возобновляемые источники энергии, следуя мировым тенденциям декарбонизации. Проекты такого масштаба не только способствуют улучшению экологической ситуации, но и создают новые рабочие места и возможности для экономического роста в ранее конфликтных регионах", - добавил Шахбазов.