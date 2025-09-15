Азербайджан изучил возможность проведения разведочных работ в Болгарии и Ираке

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) изучила возможность проведения поисково-разведочных работ в Болгарии и Ираке.

Как сообщает Report, об этом говорится в годовом отчете SOCAR по итогам деятельности в 2024 году.

"В 2024 году была проведена оценка поисково-разведочных проектов в Болгарии и Ираке, и руководству SOCAR были представлены предложения для принятия инвестиционных решений", - говорится в отчете.

Также SOCAR в 2024 году провела оценку перспектив нефтегазоносности сухопутных нефтегазоносных бассейнов Азербайджана и ряда контрактных площадей в азербайджанском секторе Каспийского моря.

В часности, оценены запасы газа в неглубоких пластах перспективной структуры "Машал", обладающей высоким углеводородным потенциалом, а также проведена оценена структуры "Гошадаш" и перспективного месторождения "Огуз" в Каспийском море. Также проанализированы ранее пробуренные, но показавшие неудачный результат скважины на бывших контрактных площадях "Кюрдаши", "Атешгях"-"Янан Тава"-"Мугань-Дениз" и "Лянкаран- Талыш-дениз" в азербайджанском секторе Каспия для оценки будущих поисково-разведочных работ, геологии, тектоники и углеводородного потенциала.

Проведена переоценка углеводородного потенциала пластов "Fasila-alti газоконденсатного месторождения Абшерон. "Техническо-экономические позиции SOCAR по этому вопросу были направлены операционной компании JOCAP и компании TOTAL", - говорится в отчете.

Кроме того, компанией в 2024 году были начаты геолого-геофизические исследования мезозойских отложений на месторождении Нафталан, проведена оценка ресурсов и рисков. Принято решение продолжить работы по включению "Нафталана" в поисково-разведочный портфель и бурению поисковой скважины.

По данным отчета, в результате переоценки месторождений и возвращения скважин в разведочные объекты ПО "Азнефть" в 2024 году удалось восполнить 77,4% добытых углеводородов, а прирост запасов достиг 8,4 млн тонн в нефтяном эквиваленте.