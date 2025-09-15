Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Азербайджан изучил возможность проведения разведочных работ в Болгарии и Ираке

    Энергетика
    • 15 сентября, 2025
    • 13:20
    Азербайджан изучил возможность проведения разведочных работ в Болгарии и Ираке

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) изучила возможность проведения поисково-разведочных работ в Болгарии и Ираке.

    Как сообщает Report, об этом говорится в годовом отчете SOCAR по итогам деятельности в 2024 году.

    "В 2024 году была проведена оценка поисково-разведочных проектов в Болгарии и Ираке, и руководству SOCAR были представлены предложения для принятия инвестиционных решений", - говорится в отчете.

    Также SOCAR в 2024 году провела оценку перспектив нефтегазоносности сухопутных нефтегазоносных бассейнов Азербайджана и ряда контрактных площадей в азербайджанском секторе Каспийского моря.

    В часности, оценены запасы газа в неглубоких пластах перспективной структуры "Машал", обладающей высоким углеводородным потенциалом, а также проведена оценена структуры "Гошадаш" и перспективного месторождения "Огуз" в Каспийском море. Также проанализированы ранее пробуренные, но показавшие неудачный результат скважины на бывших контрактных площадях "Кюрдаши", "Атешгях"-"Янан Тава"-"Мугань-Дениз" и "Лянкаран- Талыш-дениз" в азербайджанском секторе Каспия для оценки будущих поисково-разведочных работ, геологии, тектоники и углеводородного потенциала.

    Проведена переоценка углеводородного потенциала пластов "Fasila-alti газоконденсатного месторождения Абшерон. "Техническо-экономические позиции SOCAR по этому вопросу были направлены операционной компании JOCAP и компании TOTAL", - говорится в отчете.

    Кроме того, компанией в 2024 году были начаты геолого-геофизические исследования мезозойских отложений на месторождении Нафталан, проведена оценка ресурсов и рисков. Принято решение продолжить работы по включению "Нафталана" в поисково-разведочный портфель и бурению поисковой скважины.

    По данным отчета, в результате переоценки месторождений и возвращения скважин в разведочные объекты ПО "Азнефть" в 2024 году удалось восполнить 77,4% добытых углеводородов, а прирост запасов достиг 8,4 млн тонн в нефтяном эквиваленте.

    SOCAR Болгария Ирак ПО Азнефть разведка месторождений углеводороды запасы углеводородов
    Azərbaycan Bolqarıstan və İraqda kəşfiyyat işlərinin aparılması imkanını öyrənib

    Последние новости

    14:00

    Пашинян: Армия должна стать самым последним инструментом безопасности

    В регионе
    13:59

    В Азербайджане предлагаются изменения в закон "О борьбе с туберкулезом"

    Милли Меджлис
    13:58

    В турецком Адыямане произошло землетрясение

    В регионе
    13:57
    Фото

    В селе Сос к концу года будут сданы в эксплуатацию еще 75 домов

    Внутренняя политика
    13:55

    Катар и США обсудили меры по поддержке стабильности в Сирии

    Другие страны
    13:51

    Кремль: Прогресса в вопросе организации саммита РФ-США-Украина нет

    Другие страны
    13:44

    Нелегалы из Афганистана получили тюремный срок в Азербайджане

    Происшествия
    13:39

    Советник команды Red Bull: Я оптимистично настроен на гонку в Баку

    Формула 1
    13:29

    Ахлиман Амирасланов: Разрабатывается новое положение о резидентуре

    Здоровье
    Лента новостей