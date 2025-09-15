Azərbaycan Bolqarıstan və İraqda kəşfiyyat işlərinin aparılması imkanını öyrənib
- 15 sentyabr, 2025
- 13:50
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Bolqarıstan və İraqda axtarış-kəşfiyyat işlərinin aparılması imkanını öyrənib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə SOCAR-ın 2024-cü il üzrə hesabatında deyilir.
"2024-cü ildə Bolqarıstan və İraqda axtarış-kəşfiyyat layihələri qiymətləndirilib və investisiya qərarlarının qəbul edilməsi üçün SOCAR rəhbərliyinə təkliflər verilib", - hesabatda qeyd olunur.
Həmçinin ötən il Azərbaycanın quru sahələrində neft-qaz hövzələrinin perspektivliyinin qiymətləndirilməsi həyata keçirilib.
Xüsusilə yüksək karbohidrogen potensialına malik "Məşəl" strukturunun dayaz laylarının qaz ehtiyatları, "Qoşadaş" strukturu və "Oğuz" perspektivli sahələri qiymətləndirilib.
Cənubi Xəzər hövzəsinin cənub-qərb bortunda gələcək axtarış-kəşfiyyat işlərinin və sahənin geologiyasını, tektonikasını və karbohidrogen potensialını qiymətləndirmək üçün sahə daxilində əvvəllər qazılmış və uğursuz nəticələnmiş "Kürdaşı", "Atəşgah", "Yanan Tava", "Muğan-Dəniz" və "Talış-dəniz" quyuları təhlil edilib.
"Abşeron" qaz-kondensat yatağında "Fasilə-altı" layların karbohidrogen potensialı yenidən qiymətləndirilib və hazırkı əməliyyat şirkəti (JOCAP) və "Total" şirkəti ilə SOCAR-ın bu məsələ ilə bağlı texniki-iqtisadi mövqeyi paylaşılıb.
2024-cü ilində "Naftalan" yatağının Mezozoy çöküntülərinin geoloji-geofiziki öyrənilməsinə və resurs və risklərin qiymətləndirilməsinə başlanılıb. "Naftalan" yatağının axtarış-kəşfiyyat portfelinə daxil edilməsi və axtarış quyusunun qazılması üçün işlərin davam etdirilməsinə qərar verilib.
Hesabata əsasən, yataqların yenidən qiymətləndirilməsi və quyuların kəşfiyyat obyektlərinə qaytarılması nəticəsində 2024-cü ildə "Azneft" İstehsalat Birliyinin yataqları üzrə karbohidrogen ehtiyatlarının əvəzlənməsi 77,4 % təşkil edib. Ehtiyat artımı 8,4 milyon ton neft ekvivalentində olub.