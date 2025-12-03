Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Азербайджан изучает китайский опыт долговременного хранения энергии

    Энергетика
    • 03 декабря, 2025
    • 19:32
    Азербайджан изучает китайский опыт долговременного хранения энергии

    Азербайджан и китайская компания Universal Energy провели обмен мнениями по применению технологий долговременного хранения энергии в проектах экспорта "зеленой энергии".

    Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в соцсети "X".

    Во время встречи с президентом компании Universal Energy Нанем И, находящимся с визитом в Азербайджане, были проведены обсуждения, касающиеся реализации первого в Азербайджане проекта аукциона по возобновляемым источникам энергии - Солнечной электростанции "Гобустан" мощностью 100 МВт.

    "Мы обменялись мнениями о ходе строительства станции, расширении сотрудничества и возможностях, а также об опыте компании в области технологий долговременного и безопасного хранения энергии. Сегодняшняя установка первой панели и общий ход строительных работ получили высокую оценку", - написал Шахбазов.

    Также в ходе беседы были рассмотрены возможности расширения сотрудничества с компанией Universal Energy. Изучены перспективы применения современных технологий солнечной энергии, а также опыт компании в области долгосрочных и безопасных технологий хранения энергии, таких как ванадиевые аккумуляторы, и возможности использования этой технологии в проектах экспорта зеленой энергии.

