Азербайджан изучает китайский опыт долговременного хранения энергии

Азербайджан и китайская компания Universal Energy провели обмен мнениями по применению технологий долговременного хранения энергии в проектах экспорта "зеленой энергии".

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в соцсети "X".

Во время встречи с президентом компании Universal Energy Нанем И, находящимся с визитом в Азербайджане, были проведены обсуждения, касающиеся реализации первого в Азербайджане проекта аукциона по возобновляемым источникам энергии - Солнечной электростанции "Гобустан" мощностью 100 МВт.

"Мы обменялись мнениями о ходе строительства станции, расширении сотрудничества и возможностях, а также об опыте компании в области технологий долговременного и безопасного хранения энергии. Сегодняшняя установка первой панели и общий ход строительных работ получили высокую оценку", - написал Шахбазов.

Также в ходе беседы были рассмотрены возможности расширения сотрудничества с компанией Universal Energy. Изучены перспективы применения современных технологий солнечной энергии, а также опыт компании в области долгосрочных и безопасных технологий хранения энергии, таких как ванадиевые аккумуляторы, и возможности использования этой технологии в проектах экспорта зеленой энергии.