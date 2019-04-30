​Азербайджан инвестировал 9,7 млрд долларов в Южный газовый коридор

ЗАО "Южный газовый коридор" выполнил 96% финансовых обязательств по "Южному газовому коридору", вложив в проект на сегодняшний день 9,7 млрд из 10,1 млрд долларов.

Об этом рассказал Report заместитель начальника отдела по связям с общественностью и организации мероприятий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

"В результате оптимизации и снижения расходов первоначальная инвестиционная стоимость проекта в объеме 45 млрд долларов сократилась до 40 млрд. Для финансирования доли Азербайджана никаких дополнительных переговоров с международными финансовыми институтами, включая немецкие банки, не проводится, поскольку достаточно средств, ранее привлеченных ЗАО "Южный газовый коридор"", - сказал он.

Касаясь развития отдельных сегментов "Южного газового коридора", Ахмедов сказал, что все проекты реализуются в соответствии с графиком, в некоторых случаях даже опережая его: "Этап добычи первого газа в рамках проекта "Шахдениз-2" завершена, выполнено 92,6% работ по оборудованию и установкам. Работы по расширению Южно-Кавказского газопровода на стадии завершения. Общий прогресс по проекту TANAP составляет 99,6%, а TAP – 86,5%".

Проект "Южный газовый коридор" предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Турцию и Европу, который будет добываться в рамках второй стадии разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз". Проекты "Шахдениз-2", расширения Южно-Кавказского трубопровода, Трансанатолийский трубопровод (TANAP) и Трансадриатический трубопровод (TAP) – основные компоненты ЮГК. Интересы азербайджанской стороны в проекте представляет ЗАО "Южный газовый коридор". ЗАО "Южный газовый коридор" создано распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева "О некоторых мерах, связанных со второй стадией эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" и другими проектами по созданию ЮГК от 25 февраля 2014 года, 51% акций принадлежит государству в лице министерства экономики, а 49% - SOCAR.