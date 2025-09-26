Азербайджан и Япония обсудили расширение сотрудничества в экономике и энергетике

Азербайджан и Япония обсудили в Баку перспективы сотрудничества в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорте, энергетике, инфраструктуре, связи и высоких технологиях.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), обсуждения состоялись в рамках 12-го совместного заседания Государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией и Японо-Азербайджанского экономического комитета.

На заседании было отмечено, что Япония является одним из ключевых партнеров и инвесторов в энергетическом секторе Азербайджана. Подчеркивалась растущая роль Азербайджана в развитии Среднего коридора и как надежного транзитного моста между Востоком и Западом, Севером и Югом.

Отдельное внимание уделено инвестиционным возможностям в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, где реализуются масштабные проекты по восстановлению и развитию зеленой энергетики. Японские компании приглашены к участию в этих проектах.

Отмечено также активное сотрудничество с Японией в сфере энергетике и участие компаний ITOCHU и INPEX в проектах "Азери-Чираг-Гюнешли" и Баку-Тбилиси-Джейхан. Также обсуждены перспективы взаимодействия в сфере возобновляемой энергетики, энергетического перехода и декарбонизации.

Кроме того, обсуждались вопросы интеграции цифровых технологий и инноваций в экономику, а также культурные и экономические обмены, включая участие Азербайджана на EXPO в Осаке.

В рамках заседания подписаны меморандумы о сотрудничестве между AZPROMO и Японской бизнес-ассоциацией ROTOBO, Национальной конфедерацией организаций предпринимателей Азербайджана и ROTOBO, а также документ с компанией Tairiku Trading.

Кроме того, председатель Государственной комиссии Азербайджана, президент SOCAR Ровшан Наджаф и председатель Японо-Азербайджанского экономического комитета, главный операционный директор корпорации "ITOCHU" Тецуя Ямада подписали итоговый потокол.