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Азербайджан и Вьетнам приняли трехлетний План действий

Азербайджан и Вьетнам приняли трехлетний План действий Азербайджан и Вьетнам приняли План действий на 2025-2027 годы, предусматривающий реализацию 58 мероприятий по 17 направлениям.
Энергетика
17 июля 2025 г. 11:51
Азербайджан и Вьетнам приняли трехлетний План действий

Азербайджан и Вьетнам приняли План действий на 2025-2027 годы, предусматривающий реализацию 58 мероприятий по 17 направлениям.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов написал в соцсети Х.

"В Ханое мы провели продуктивные переговоры с министром промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Дьеном. Прошедшее под нашим сопредседательством 3-е заседание Азербайджано-вьетнамской межправительственной комиссии укрепит торгово-экономическое сотрудничество на основе стратегического партнерства и завершилось принятием Плана действий на 2025-2027 годы, предусматривающего реализацию 58 мероприятий по 17 направлениям", - отметил Шахбазов.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Vietnam adopt three-year Action Plan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Vyetnam üçillik Fəaliyyət Planını qəbul ediblər

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