Азербайджан и Вьетнам приняли трехлетний План действий

Азербайджан и Вьетнам приняли План действий на 2025-2027 годы, предусматривающий реализацию 58 мероприятий по 17 направлениям.

Азербайджан и Вьетнам приняли План действий на 2025-2027 годы, предусматривающий реализацию 58 мероприятий по 17 направлениям.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов написал в соцсети Х.

"В Ханое мы провели продуктивные переговоры с министром промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Дьеном. Прошедшее под нашим сопредседательством 3-е заседание Азербайджано-вьетнамской межправительственной комиссии укрепит торгово-экономическое сотрудничество на основе стратегического партнерства и завершилось принятием Плана действий на 2025-2027 годы, предусматривающего реализацию 58 мероприятий по 17 направлениям", - отметил Шахбазов.