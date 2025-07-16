Азербайджан и Вьетнам подписали документ по возобновляемым источникам энергии

Азербайджан и Вьетнам подписали документ по возобновляемым источникам энергии

Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджана и вьетнамская компания ROX Group подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области возобновляемых источников энергии.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов на своей странице в соцсети "X".

Документ подписан в рамках 1-го заседания Азербайджано-вьетнамского совместного делового совета и бизнес-форума в Ханое.

"Подписано пять документов о сотрудничестве, в том числе Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области возобновляемой энергетики между Государственным агентством по альтернативным и возобновляемым источникам энергии и вьетнамской компанией ROX Group", - говорится в публикации.