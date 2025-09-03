Азербайджан и Венгрия обсудили сотрудничество в рамках проекта Black Sea Energy

Азербайджан и Венгрия обсудили детали сотрудничества в рамках совместного с Грузией и Румынией проекта подводного кабеля по дну Черного моря Black Sea Energy, который обеспечит поставки "зеленой энергии" в Европу.

Как сообщает Report со ссылкой на Минэнерго, переговоры состоялись в рамках 5-го заседания межправительственной рабочей группы по энергетике в онлайн-формате.

Сопредседатель Рабочей группы, руководитель аппарата Минэнерго Азербайджана Заур Мамедов отметил важный вклад данной структуры в развитие энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией. Он подчеркнул, что контактам и долгосрочному эффективному сотрудничеству энергетическое партнерство между двумя странами значительно укрепилось, приобрело стратегический характер. По словам Мамедова, сотрудничество между Азербайджаном и Венгрией в нефтегазовом секторе превратилось во взаимовыгодное партнерство.

Сопредседатель заседания с венгерской стороны, руководитель отдела энергетической и климатической дипломатии Министерства иностранных дел и торговли Изабелла Фейерабенд также отметила успешное развитие энергетического сотрудничества в различных направлениях. Она подчеркнула важность обмена опытом в области "зеленой энергии" и энергетического регулирования, а также необходимость расширения сотрудничества в сфере энергоэффективности.

В завершение был подписан протокол заседания.