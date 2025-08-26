О нас

Азербайджан и Уганда обсудили возможности сотрудничества в нефтегазовом секторе

Энергетика
26 августа 2025 г. 17:53
Азербайджан и Уганда обсудили перспективы будущего сотрудничества в нефтегазовом секторе, горнодобывающей промышленности и гидроэнергетике.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, обсуждения по этому вопросу состоялись на встрече заместителя министра энергетики Кямала Аббасова с государственным министром иностранных дел Уганды Джоном Мулимбой, находящимся с визитом в нашей стране.

На встрече обсуждены перспективы развития сотрудничества между двумя странами в энергетической сфере и других областях, подчеркнута важность взаимной поддержки и обмена опытом для укрепления двусторонних связей.

Госминистру была предоставлена информация о работе, проводимой в Азербайджане в областях нефти и газа, электроэнергетики, возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и о реализуемых проектах.

Также рассмотрен потенциал Уганды в нефтегазовом секторе, горнодобывающей промышленности и гидроэнергетике.

Стороны также провели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Последние новости

