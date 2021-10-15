Азербайджан и Турция подписали новый контракт на поставку газа

Между Азербайджаном и Турцией подписан новый газовый контракт.

Между Азербайджаном и Турцией подписан новый газовый контракт.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

По его словам, Азербайджан и Турция подписали соглашение о поставках дополнительных 11 млрд кубометров природного газа по Баку-Тбилиси-Эрзурум, которое будет действовать до конца 2024 года.

По словам министра, Турция добилась значительного прогресса в обеспечении дополнительных поставок природного газа.

"Успешно продвигаются переговоры по удовлетворению спроса на природный газ, который, вероятно, возрастет с приближением зимы. Власти стран-экспортеров газа заявили, что поставки голубого топлива в Турцию будут увеличиваться. В рамках этих мероприятий мы подписали с Азербайджаном соглашение о поставках дополнительных объемов газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум до 2024 года, речь идет об 11 млрд кубометрах", - отметил глава Минэнерго.