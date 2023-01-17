Азербайджан и Тунис обсудили сотрудничество в области поставок нефти и “зеленой энергии”

Обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана и Туниса в области поставок сырой нефти и в сфере возобновляемых источников энергии.

Обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана и Туниса в области поставок сырой нефти и в сфере возобновляемых источников энергии.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, вопросы обсуждались в ходе встречи министра энергетики Парвиза Шахбазова с министром промышленности, горнодобывающей промышленности и энергетики Туниса Нейлой Нуирой Гонджи, прошедшей в Объединенных Арабских Эмиратах.

Было отмечено, что Азербайджанская государственная нефтяная компания (SOCAR) и Тунисская государственная нефтяная компания (STİR) более десяти лет сотрудничают в поставках сырой нефти и нефтепродуктов.

Тунисский министр отметила, что есть потребность в качественной азербайджанской сырой нефти для организации нефтепереработки в Тунисе и выразила намерение продолжить сотрудничество между соответствующими компаниями обеих стран в направлении поставок нефти.

На встрече также был обсужден энергетический курс, направленный на диверсификацию источников энергоснабжения обеих стран и развитие сферы возобновляемых источников энергии.

П.Шахбазов отметил, что Азербайджан, являющийся надежным экспортером нефти и природного газа, также планирует стать поставщиком “чистой энергии”. “С этой целью мы сотрудничаем с международными энергетическими компаниями в рамках проектов ”зеленой" энергии. Мы продолжаем нашу политику, которая отдает приоритет диверсификации в обеспечении энергетической безопасности нас и наших партнеров”, - добавил министр.

Министр Нейла Нуира Гонджи выразила заинтересованность в сотрудничестве по обмену опытом с Азербайджаном в вопросах развития сферы возобновляемых источников энергии и энергетики в целом .