Азербайджан и Татарстан обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Азербайджан и Республика Татарстан провели переговоры по вопросам энергетического сотрудничества.

Азербайджан и Татарстан провели переговоры по вопросам энергетического сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, обсуждения состоялись в ходе встречи министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова с делегацией во главе с заместителем премьер-министра Татарстана, министром промышленности и торговли Олегом Коробченко.

Стороны рассмотрели текущее состояние сотрудничества между энергетическими компаниями Азербайджана и Татарстана, а также обсудили перспективные направления взаимодействия. В частности, речь шла о нефтяной и нефтехимической отраслях, обмене опытом, развитии человеческого капитала, а также о внедрении новых технологий в энергетике, цифровизация энергообъектов, автоматизации распределительных электросетей и производстве оборудования.

В ходе беседы было отмечено, что данный визит и обсуждения будут способствовать развитию двусторонних отношений, в том числе энергетического сотрудничества, и была выражена поддержка взаимовыгодного партнерства.

В завершение азербайджанская сторона была приглашена принять участие в Татарстанском международном форуме по энергетике и энергоэффективности, который пройдет в апреле этого года в Казани.