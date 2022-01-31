Азербайджан и Сербия подпишут соглашение о сотрудничестве в области энергетики

Азербайджан и Сербия планируют подписать соглашение о сотрудничестве в области энергетики и горнодобывающей промышленности во время визита сербской делегации в Азербайджан на восьмом заседании Консультативного совета Южного газового коридора.

Азербайджан и Сербия планируют подписать соглашение о сотрудничестве в области энергетики и горнодобывающей промышленности во время визита сербской делегации в Азербайджан, где она примет участие в восьмом заседании Консультативного совета Южного газового коридора.

Об этом в эксклюзивном интервью Report сообщила вице-премьер - министр энергетики и горнодобывающей промышленности Сербии Зорана Михайлович.

“Республика Сербия и Азербайджанская Республика выразили готовность подписать соглашение о сотрудничестве в области энергетики и горнодобывающей промышленности двух стран. Подписание этого соглашения придаст новый импульс дальнейшему улучшению дружественных и экономических отношений между странами. Мы надеемся, что соглашение будет подписано во время визита делегации Сербии в Азербайджан на восьмом заседании Консультативного совета Южного газового коридора”, - сказала она.

З. Михайлович также выразила надежду, что консультативный совет ЮГК будет способствовать тому, чтобы большее число стран, заинтересованных в диверсификации источников энергоресурсов, могли присоединиться к поставкам газа из Азербайджана. Это также поможет дальнейшему развитию инфраструктуры стран Южной и Юго-Восточной Европы.

По ее словам, энергетический сектор и особенно зеленая энергетика приобретают все большее значение в международном сотрудничестве: “Мы считаем, что как у Сербии, так и у Азербайджана есть возможности улучшить свои отношения в этой области и рассмотреть возможности для совместных проектов”.

Восьмое заседание Консультативного совета Южного газового коридора состоится 4 февраля в Баку. Как и в предыдущие годы, ожидается участие всех компаний-участников Южного газового коридора, включая SOCAR, BP, TPAO и других, а также представителей таких стран, как Турция, Грузия, Болгария, Италия, Великобритания, США, Греция и Албания. Среди потенциальных участников Сербия, Румыния, Хорватия, Черногория, Венгрия, Босния и Герцеговина, Северная Македония, не исключено участие представителей и других стран.

ЮКГ, включающий разработку месторождения "Шахдениз" и цепь газопроводов, берущий начало в Азербайджане и тянущийся до южной Италии, был создан с целью диверсификации поставок природного газа в Европейский союз (ЕС) и сокращения числа стран ЕС, имеющих единый источник поставок. Последний европейский участок ЮКГ - Трансадриатический газопровод (TAP), коммерческие поставки по которому начались 31 декабря 2020 года, позволил начать снабжение Греции, Болгарии и Южной Италии каспийским газом.