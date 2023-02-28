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Азербайджан и Румыния обсудили транзит "зеленой энергии" через Черное море в Европу

Азербайджан и Румыния обсудили транзит "зеленой энергии" через Черное море в Европу Азербайджан и Румыния провели переговоры по вопросам транзита "зеленой энергии" из Азербайджана через Черное море в Европу.
Энергетика
28 февраля 2023 г. 11:04
Азербайджан и Румыния обсудили транзит зеленой энергии через Черное море в Европу

Азербайджан и Румыния провели переговоры по вопросам транзита "зеленой энергии" из Азербайджана через Черное море в Европу.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом говорилось на встрече с делегацией во главе с генеральным секретарем правительства Румынии Марианом Неачшуном.

Заместитель министра энергетики Самир Велиев рассказал о возможностях сотрудничества в области природного газа, электроэнергии, в частности, в области возобновляемых источников энергии.

Наряду с традиционной и возобновляемой энергетикой была отмечена важность развития сотрудничества в таких направлениях, как энергоэффективность и регулирование энергетических вопросов.

Во встрече приняли участие представители Министерства энергетики, Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии, Агентства по регулированию энергетических вопросов, ОАО "Азерэнержи" и ОАО "Азеришыг".

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Romania mull transit of green energy to Europe through Black Sea
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Rumıniya “yaşıl enerji”nin Qara dəniz vasitəsilə Avropaya tranzitini müzakirə edib

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