Азербайджан и Румыния обсудили транзит "зеленой энергии" через Черное море в Европу

Азербайджан и Румыния провели переговоры по вопросам транзита "зеленой энергии" из Азербайджана через Черное море в Европу.

Азербайджан и Румыния провели переговоры по вопросам транзита "зеленой энергии" из Азербайджана через Черное море в Европу.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом говорилось на встрече с делегацией во главе с генеральным секретарем правительства Румынии Марианом Неачшуном.

Заместитель министра энергетики Самир Велиев рассказал о возможностях сотрудничества в области природного газа, электроэнергии, в частности, в области возобновляемых источников энергии.

Наряду с традиционной и возобновляемой энергетикой была отмечена важность развития сотрудничества в таких направлениях, как энергоэффективность и регулирование энергетических вопросов.

Во встрече приняли участие представители Министерства энергетики, Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии, Агентства по регулированию энергетических вопросов, ОАО "Азерэнержи" и ОАО "Азеришыг".