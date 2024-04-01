Азербайджан и Румыния намерены подписать еще один меморандум в области энергетики

В Агентстве по регулированию энергетических вопросов Азербайджана (AERA) состоялась встреча с президентом Национального управления по регулированию энергетики Румынии (ANRE) Джордже-Серджиу Никулеску.

В Агентстве по регулированию энергетических вопросов Азербайджана (AERA) состоялась встреча с президентом Национального управления по регулированию энергетики Румынии (ANRE) Джордже-Серджиу Никулеску.

Как сообщили Report в AERA, он прибыл в Азербайджан для участия в 8-м заседании Совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии, которое прошло 1 апреля 2024 в Баку.

Заместитель председателя правления AERA Ровшан Исмаилов, приветствовав гостя, рассказал о существующем сотрудничестве между двумя регулирующими органами.

Президент ANRE Джордже-Серджиу Никулеску, в свою очередь выразил благодарность за теплый прием.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Был также обсужден вопрос подписания меморандума о взаимопонимании между двумя учреждениями в целях расширения долгосрочных отношений сотрудничества.

Следует отметить, что AERA и ANRE наладили сотрудничество в 2018 году.