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Азербайджан и Румыния намерены подписать еще один меморандум в области энергетики

Азербайджан и Румыния намерены подписать еще один меморандум в области энергетики В Агентстве по регулированию энергетических вопросов Азербайджана (AERA) состоялась встреча с президентом Национального управления по регулированию энергетики Румынии (ANRE) Джордже-Серджиу Никулеску.
Энергетика
1 апреля 2024 г. 18:34
Азербайджан и Румыния намерены подписать еще один меморандум в области энергетики

В Агентстве по регулированию энергетических вопросов Азербайджана (AERA) состоялась встреча с президентом Национального управления по регулированию энергетики Румынии (ANRE) Джордже-Серджиу Никулеску.

Как сообщили Report в AERA, он прибыл в Азербайджан для участия в 8-м заседании Совместной комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии, которое прошло 1 апреля 2024 в Баку.

Заместитель председателя правления AERA Ровшан Исмаилов, приветствовав гостя, рассказал о существующем сотрудничестве между двумя регулирующими органами.

Президент ANRE Джордже-Серджиу Никулеску, в свою очередь выразил благодарность за теплый прием.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Был также обсужден вопрос подписания меморандума о взаимопонимании между двумя учреждениями в целях расширения долгосрочных отношений сотрудничества.

Следует отметить, что AERA и ANRE наладили сотрудничество в 2018 году.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Romania could ink another MoU in energy sector
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rumıniya enerji sahəsində daha bir anlaşma memorandumu imzalaya bilər

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