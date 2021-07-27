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Азербайджан и Россия налаживают сотрудничество по сезонному обмену природным газом

Азербайджан и Россия налаживают сотрудничество по сезонному обмену природным газом Азербайджан и Россия будут сотрудничать в сфере сезонного обмена природным газом. Соответствующий контракт был подписан между государственной компанией "Азерконтракт" и группой Газпром.
Энергетика
27 июля 2021 г. 17:03
Азербайджан и Россия налаживают сотрудничество по сезонному обмену природным газом

Азербайджан и Россия будут сотрудничать в сфере сезонного обмена природным газом. Соответствующий контракт был подписан между государственной компанией "Азерконтракт" и группой Газпром.

Как сообщает Report, по информации, полученной от компании "Азерконтракт", соглашение предусматривает поставки газа из Азербайджана в Россию в летний сезон, а также аналогичных объемов газа в зимний сезон из России в Азербайджан.

Объемы поставок будут зависеть от уровня добычи и потребления газа в Азербайджане в течение летних месяцев. Техническую реализацию соглашения в плане приема и отправки соответствующих объемов продукции с азербайджанской стороны будет исполнять Государственная нефтяная компания (SOCAR).

Соглашение позволит сторонам оптимально использовать свою нефтегазовую инфраструктуру. На фоне стремительного роста добычи "голубого топлива" в стране Азербайджан получает возможность сохранить дополнительные объемы своего природного газа на зиму, когда уровень потребления внутри страны значительно увеличивается.

Срок действия соглашения предусмотрен до 2023 года.

ОАО Государственная контрактная корпорация "Азерконтракт" была создана Указом Президента Азербайджанской Республики № 519 от 17 декабря 1996 года на базе бывшего Министерства материальных ресурсов и Министерства торговли.

С 2021 года ОАО "Азерконтракт" начало выполнять одну из функций SOCAR по оптовой купле-продаже природного газа. Начиная с текущего года, в качестве посредника между газодобывающими и газораспределительными компаниями и производителями энергии выступает указанная компания.

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