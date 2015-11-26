​Азербайджан и Пакистан подпишут документ о сотрудничестве в сфере энергетики

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Делегация во главе с исполнительным директором Государственной нефтяной компании Пакистана Шейхом Имран-уль-Хугом побывала в министерстве энергетики Азербайджана. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства. В ходе встречи состоялся обмен мнениями вокруг перспектив создания инфраструктуры для долгосрочной транспортировки нефтепродуктов, сжиженного газа (LNG) и экспорта сжиженного газа в Пакистан.

Министр энергетики Натиг Алиев отметил, что отношения между странами формируются на основе взаимного доверия и поддержки, и имеются широкие возможности для сотрудничества в сфере энергетики, способного дать толчок развитию экономических отношений. Коснувшись сотрудничества с Пакистаном в сфере энергетики, он сообщил, что усилились связи с энергосистемами соседних стран в целях передачи электроэнергии другим странам, в том числе и Пакистану. Так, на территории Ирана проложены линии электропередач Парсабад-1 напряжением 230 кВ и Парсабад-2 напряжением 330 кВ.

Н.Алиев также отметил, что впервые в мире добыча нефти промышленным способом была осуществлена в Азербайджане 167 лет назад и за этот период перерабатывающая промышленность также прошла большой путь развития: "Пакистан может воспользоваться опытом Азербайджана в этой сфере".

Кроме того, гости были проинформированы о деятельности Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции, Швейцарии, Грузии, Украине, Румынии и других странах, реализации продукции Азербайджана и других стран компанией SOCAR Trading, выходе на мировой рынок сжиженного газа (LNG) с 2013 года.

Исполнительный директор Государственной нефтяной компании Пакистана Шейх Имран-уль-Хуг подчеркнул важность подписания соглашения для реализации предусмотренных проектов. Он отметил, что сейчас ведутся переговоры на уровне рабочих групп, а также работы по подписанию меморандума взаимопонимания о сотрудничестве в сфере энергетики между Азербайджаном и Пакистаном.