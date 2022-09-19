Азербайджан и ОАЭ обсудили расширение энергетической сферы

Между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) обсуждена работа по расширению энергетической сферы в стране.

Между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) обсуждена работа по расширению энергетической сферы в стране.

Как передает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом сообщил министр энергетики Парвиз Шахбазов на встрече с недавно назначенным чрезвычайным и полномочным послом ОАЭ в нашей стране Мухаммедом Аль Блуши.

На встрече были обсуждены проекты местного и глобального значения, реализуемые в нашей стране в энергетической сфере, в том числе в развитии электроэнергетики и расширении использования возобновляемых источников энергии.

Было рассмотрено текущее сотрудничество с компаниями “Masdar” и “TAQA” ОАЭ и состояние реализации текущих проектов. Сотрудничество в области “зеленой энергии” между двумя странами было расценено как совместный вклад в энергетический переход

Также состоялся обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.