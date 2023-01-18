Азербайджан и ОАЭ хотят ускорить реализацию проектов “зеленой энергии”

Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) хотят ускорить реализацию проектов “зеленой энергии” мощностью 4 ГВт.

Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) хотят ускорить реализацию проектов “зеленой энергии” мощностью 4 ГВт.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, этот вопрос обсуждался на встрече министра Парвиза Шахбазова с генеральным директором компании Masdar Мохамедом Джамилем Аль Рамахи в рамках ”Саммита по зеленому водороду".

Перед встречей азербайджанский министр ознакомился со стендом компании. На встрече была выражена удовлетворенность по расширению сотрудничества с Masdar по проектам солнечной электростанции мощностью 230 МВт, а также проектам ветровой, солнечной энергии и "зеленого водорода" мощностью 10 ГВт. Была отмечена важность ускорения процессов для реализации проектов "зеленой энергии" мощностью 4 ГВт.

П.Шахбазов отметил, что европейские страны планируют получить 20 миллионов тонн водорода к 2030 году: "В рамках стратегического энергетического партнерства с Европейским Союзом Азербайджан заинтересован в экспорте электроэнергии, водорода, который будет производиться из возобновляемых источников энергии. В этом аспекте важное значение имеет своевременная реализация проектов с компанией ”Масдар".

М.Дж.Аль Рамахи отметил, что сотрудничество с Азербайджаном является приоритетом, и выразил поддержку этим мегапроектам.

На встрече был проведен широкий обмен мнениями по различным направлениям планируемых экспортных маршрутов, а также по вопросам, связанным с созданием производственных мощностей, рассмотрены дальнейшие шаги.