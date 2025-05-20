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Азербайджан и Молдова подписали меморандум о сотрудничестве в сфере регулирования в энергетике

Азербайджан и Молдова подписали меморандум о сотрудничестве в сфере регулирования в энергетике 17:15
Энергетика
20 мая 2025 г. 17:34
Азербайджан и Молдова подписали меморандум о сотрудничестве в сфере регулирования в энергетике

Агентство регулирования энергетических вопросов Азербайджана (EMTA) и Национальный орган по регулированию в энергетике Молдовы (ANRE) подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области регулирования энергетики.

Как сообщает Report со ссылкой на EMTA, документ подписан в ходе визита в Азербайджан делегации во главе с генеральным директором ANRE Алексеем Тараном.

Меморандум подписали председатель правления EMTA Самир Ахундов и гендиректор ANRE Алексей Таран.

Подписание данного документа создает возможности для прямого диалога между двумя структурами, обмена опытом и информацией.

В ходе визита стороны обсудили проблемы и пути их решения в сфере мониторинга рынка газа, а также укрепление энергетической устойчивости, интеграцию возобновляемых источников в сеть и увеличение их доли.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Moldovanın tənzimləmə qurumları memorandum imzalayıb

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