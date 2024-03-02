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Азербайджан и Молдова обсудили сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики

Азербайджан и Молдова обсудили сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики Азербайджан и Молдова имеют перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики.
Энергетика
2 марта 2024 г. 14:36
Азербайджан и Молдова обсудили сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики

Азербайджан и Молдова имеют перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, вопрос обсуждался в ходе встречи первого заместителя министра экономики Эльнура Алиева с министром энергетики Молдовы Виктором Парликовым.

На встрече было отмечено, что развитие зеленой энергии является одним из главных приоритетов Азербайджана и 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая в этом году пройдет в Азербайджане, создаст важные возможности для проведения дискуссий со странами-партнерами по вопросам изменения климата и энергоэффективности.

Было подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Молдовой развиваются, а экономическая повестка дня расширяется.

Стороны подчеркнули, что совместная межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Молдовой является эффективной платформой для укрепления сотрудничества и координации усилий в сфере бизнеса.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Moldova ilə bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

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