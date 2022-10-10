Азербайджан и Молдова обсудили расширение экономических связей

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с находящейся с визитом в Азербайджане премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с находящейся с визитом в Азербайджане премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

На встрече было отмечено, что Азербайджан придает большое значение связям с Молдовой, подчеркнут потенциал для укрепления торгово-экономического сотрудничества. Было отмечено, что существуют большие возможности для расширения связей между нашими странами в инвестиционной, торговой, промышленной, сельскохозяйственной и других сферах. Министр экономики пригласил молдавские компании к активному сотрудничеству.

Подчеркнув, что Азербайджан является надежным партнером Молдовы, премьер-министр выразила интерес молдавских компаний к экономике Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями о направлениях расширения торгово-экономического сотрудничества.