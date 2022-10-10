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Азербайджан и Молдова обсудили расширение экономических связей

Азербайджан и Молдова обсудили расширение экономических связей Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с находящейся с визитом в Азербайджане премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей.
Энергетика
10 октября 2022 г. 20:00
Азербайджан и Молдова обсудили расширение экономических связей
Микаил Джаббаров

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с находящейся с визитом в Азербайджане премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

На встрече было отмечено, что Азербайджан придает большое значение связям с Молдовой, подчеркнут потенциал для укрепления торгово-экономического сотрудничества. Было отмечено, что существуют большие возможности для расширения связей между нашими странами в инвестиционной, торговой, промышленной, сельскохозяйственной и других сферах. Министр экономики пригласил молдавские компании к активному сотрудничеству.

Подчеркнув, что Азербайджан является надежным партнером Молдовы, премьер-министр выразила интерес молдавских компаний к экономике Азербайджана.

Стороны обменялись мнениями о направлениях расширения торгово-экономического сотрудничества.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Moldova discuss expansion of economic cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Moldova iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsini müzakirə edib

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