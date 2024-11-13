Азербайджан и Кыргызстан на "полях" COP29 подпишут дорожную карту сотрудничества в энергетике

Азербайджан и Кыргызстан 15 ноября на "полях" климатической конференции COP29 в Баку подпишут дорожную карту по сотрудничеству в сфере энергетики.
Об этом в эксклюзивном интервью Report заявил министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев.
"Я считаю, что COP29 нас сблизил, т.е. отношения между двумя министерствами энергетики. Я надеюсь, мы в тесном контакте будем продолжать эту работу", - сказал Ибраев.
Он напомнил, что между министерством энергетики Азербайджана и министерством энергетики Кыргызстана ранее был подписан меморандум о сотрудничестве.
"Мы пользуемся случаем, планируем подписать (15 ноября) дорожную карту между министерствами и энергетики двух стран. У нас есть общие интересы. У азербайджанской стороны есть интересы к строительству гидроэлектростанции, ветряных станций, солнечных станций. У кыргызской стороны есть интерес по поставкам оборудования", - подчеркнул Ибраев.