Азербайджан и Кыргызстан на "полях" COP29 подпишут дорожную карту сотрудничества в энергетике

Азербайджан и Кыргызстан 15 ноября на "полях" климатической конференции COP29 в Баку подпишут дорожную карту по сотрудничеству в сфере энергетики.

Азербайджан и Кыргызстан 15 ноября на "полях" климатической конференции COP29 в Баку подпишут дорожную карту по сотрудничеству в сфере энергетики.

Об этом в эксклюзивном интервью Report заявил министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев.

"Я считаю, что COP29 нас сблизил, т.е. отношения между двумя министерствами энергетики. Я надеюсь, мы в тесном контакте будем продолжать эту работу", - сказал Ибраев.

Он напомнил, что между министерством энергетики Азербайджана и министерством энергетики Кыргызстана ранее был подписан меморандум о сотрудничестве.

"Мы пользуемся случаем, планируем подписать (15 ноября) дорожную карту между министерствами и энергетики двух стран. У нас есть общие интересы. У азербайджанской стороны есть интересы к строительству гидроэлектростанции, ветряных станций, солнечных станций. У кыргызской стороны есть интерес по поставкам оборудования", - подчеркнул Ибраев.