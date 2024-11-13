О нас

Азербайджан и Кыргызстан на "полях" COP29 подпишут дорожную карту сотрудничества в энергетике

Азербайджан и Кыргызстан на "полях" COP29 подпишут дорожную карту сотрудничества в энергетике Азербайджан и Кыргызстан 15 ноября на "полях" климатической конференции COP29 в Баку подпишут дорожную карту по сотрудничеству в сфере энергетики.
Энергетика
13 ноября 2024 г. 10:20
Азербайджан и Кыргызстан на полях COP29 подпишут дорожную карту сотрудничества в энергетике

Азербайджан и Кыргызстан 15 ноября на "полях" климатической конференции COP29 в Баку подпишут дорожную карту по сотрудничеству в сфере энергетики.

Об этом в эксклюзивном интервью Report заявил министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев.

"Я считаю, что COP29 нас сблизил, т.е. отношения между двумя министерствами энергетики. Я надеюсь, мы в тесном контакте будем продолжать эту работу", - сказал Ибраев.

Он напомнил, что между министерством энергетики Азербайджана и министерством энергетики Кыргызстана ранее был подписан меморандум о сотрудничестве.

"Мы пользуемся случаем, планируем подписать (15 ноября) дорожную карту между министерствами и энергетики двух стран. У нас есть общие интересы. У азербайджанской стороны есть интересы к строительству гидроэлектростанции, ветряных станций, солнечных станций. У кыргызской стороны есть интерес по поставкам оборудования", - подчеркнул Ибраев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan, Kyrgyzstan to sign energy cooperation roadmap at COP29

Экслюзивные новости

Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности
Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности
12 ноября 2024 г. 17:23
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
11 ноября 2024 г. 19:23
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20
Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
Министр экологии Узбекистана: COP29 в Баку - шанс для выполнения не достигнутых ранее целей - ИНТЕРВЬЮ
7 ноября 2024 г. 15:31
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
Greenpeace призывает на COP29 добиться увеличения финансирования развивающихся стран
6 ноября 2024 г. 17:27
Генсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
ФотоГенсекретарь ООН: Поддержу усилия правительства Азербайджана для успешного проведения COP29
6 ноября 2024 г. 16:56
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
Моратинос: Азербайджан проделал большую организационную работу для обеспечения успеха COP29
5 ноября 2024 г. 17:23
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
Лидеры более 80 государств выступят на Всемирном саммите по климатическим действиям на COP29
5 ноября 2024 г. 16:01
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
ЦБА введет требование отчета об устойчивом финансировании для крупных проектов
5 ноября 2024 г. 12:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi