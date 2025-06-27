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Азербайджан и Китай подписали соглашение по исследованию сети передачи электроэнергии

Азербайджан и Китай подписали соглашение по исследованию сети передачи электроэнергии Азербайджан и Китай подписали соглашение по исследованию сети передачи электроэнергии
Энергетика
27 июня 2025 г. 12:19
Азербайджан и Китай подписали соглашение по исследованию сети передачи электроэнергии

Минэнерго Азербайджана подписало с Институтом планирования и инжиниринга электроэнергетики Китая (EPPEI) соглашение об исследовании азербайджанской сети передачи электроэнергии.

Как передает Report, об этом сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов в соцсети Х.

По его словам, соглашение было подписано в ходе встречи с вице-президентом China Energy Ху Лу. Стороны обменялись мнениями по реализации Плана действий в рамках всестороннего стратегического партнерства в области возобновляемой энергетики.

"Мы также подписали соглашение об исследовании сети передачи электроэнергии Азербайджана с EPPEI. Это соглашение является важным шагом в направлении развития энергетической системы нашей страны как гибкой, устойчивой инфраструктуры, адаптированной к возобновляемым источникам энергии", - добавил министр.

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Версия на азербайджанском языке Çinlə Azərbaycanın elektrik enerjisi ötürmə şəbəkəsinin tədqiqatına dair Saziş imzalanıb

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