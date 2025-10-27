Азербайджан и Китай обсудили производство и экспорт зеленой энергии

Азербайджан и Китай обсудили производство и экспорт энергии ветра на море и суше, а также солнечной энергии.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

Министр отметил, что обсуждения прошли на встрече с вице-президентом компании China Energy Engineering Corporation Limited Сюй Лу.

Состоялась продуктивная встреча по реализации приоритетных проектов в рамках всестороннего стратегического партнерства в энергетической сфере:

"Мы обсудили текущее состояние и очередные шаги сотрудничества в сфере производства и экспорта ветровой и солнечной энергии на море и суше, развития передающих сетей, создания "Совместного исследовательского центра по развитию зеленой энергии", а также оснащения оборудованием солнечных электростанций общей мощностью 760 МВт".