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​​​​​​​Азербайджан и Китай могут сотрудничать в области систем хранения энергии

​​​​​​​Азербайджан и Китай могут сотрудничать в области систем хранения энергии Азербайджан обсудил с китайской компанией сотрудничество в области систем хранения энергии.
Энергетика
8 декабря 2023 г. 19:04
​​​​​​​Азербайджан и Китай могут сотрудничать в области систем хранения энергии

Азербайджан обсудил с китайской компанией сотрудничество в области систем хранения энергии.

Как сообщили Report в министерстве, министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с делегацией во главе с президентом компании China Energy Чиао Суби.

На встрече было заявлено, что наша страна заинтересована в установлении партнерства в области "зеленой" энергетики с китайскими компаниями.

В ходе обсуждений были оценены возможности совместного сотрудничества с компанией China Energy по системам хранения энергии, производству и экспорту "зеленого водорода", технологиям передающих и распределительных сетей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Çin enerji saxlanc sistemləri üzrə əməkdaşlıq edə bilər

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