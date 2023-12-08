​​​​​​​Азербайджан и Китай могут сотрудничать в области систем хранения энергии

Азербайджан обсудил с китайской компанией сотрудничество в области систем хранения энергии.

Азербайджан обсудил с китайской компанией сотрудничество в области систем хранения энергии.

Как сообщили Report в министерстве, министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с делегацией во главе с президентом компании China Energy Чиао Суби.

На встрече было заявлено, что наша страна заинтересована в установлении партнерства в области "зеленой" энергетики с китайскими компаниями.

В ходе обсуждений были оценены возможности совместного сотрудничества с компанией China Energy по системам хранения энергии, производству и экспорту "зеленого водорода", технологиям передающих и распределительных сетей.