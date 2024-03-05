Азербайджан и Казахстан подписали итоговый протокол 20-го заседания межправкомиссии

В Астане подписан протокол по итогам 20-го заседания Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном.

В Астане подписан протокол по итогам 20-го заседания Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, согласовано проведение 21-го заседания комиссии в следующем году в Баку.

Перед заседанием состоялась двусторонняя встреча между сопредседателями комиссии, министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым и министром транспорта Казахстана Маратом Карабаевым.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы расширения сотрудничества в нефтегазовом секторе, возможности участия в совместных проектах, увеличения транзитных объемов казахстанской нефти по различным маршрутам, перевозки грузов по Среднему коридору.