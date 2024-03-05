О нас

Азербайджан и Казахстан подписали итоговый протокол 20-го заседания межправкомиссии

Азербайджан и Казахстан подписали итоговый протокол 20-го заседания межправкомиссии В Астане подписан протокол по итогам 20-го заседания Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном.
Энергетика
5 марта 2024 г. 13:04
Азербайджан и Казахстан подписали итоговый протокол 20-го заседания межправкомиссии

В Астане подписан протокол по итогам 20-го заседания Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, согласовано проведение 21-го заседания комиссии в следующем году в Баку.

Перед заседанием состоялась двусторонняя встреча между сопредседателями комиссии, министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым и министром транспорта Казахстана Маратом Карабаевым.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы расширения сотрудничества в нефтегазовом секторе, возможности участия в совместных проектах, увеличения транзитных объемов казахстанской нефти по различным маршрутам, перевозки грузов по Среднему коридору.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоPərviz Şahbazov: "Azərbaycan və Qazaxıstan çoxistiqamətli əlaqələri genişləndirmək əzmindədir"

Самое читаемое

Санкт-Петербург подвергся атаке дрона
ВидеоСанкт-Петербург подвергся атаке дрона
2 марта 2024 г. 09:44
ВВС Украины за 10 дней сбили 10 российских военных самолетов
ВВС Украины за 10 дней сбили 10 российских военных самолетов
28 февраля 2024 г. 14:23
Дипломатический форум в Анталье соберет более 20 глав государств и правительств
Дипломатический форум в Анталье соберет более 20 глав государств и правительств
28 февраля 2024 г. 13:57
Россия обстреляла Сумскую область, есть погибшие и раненые
Россия обстреляла Сумскую область, есть погибшие и раненые
28 февраля 2024 г. 06:49
Азербайджан продолжит экспорт икры на европейский рынок
ФотоАзербайджан продолжит экспорт икры на европейский рынок
1 марта 2024 г. 11:47
РФ сбросила авиабомбу на центр Курахово Донецкой области, ранены 16 человек
ФотоРФ сбросила авиабомбу на центр Курахово Донецкой области, ранены 16 человек
3 марта 2024 г. 18:52
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
2 марта 2024 г. 17:46
Ашхабад сообщил о работе над созданием евразийских транспортных маршрутов
Ашхабад сообщил о работе над созданием евразийских транспортных маршрутов
2 марта 2024 г. 08:21
Омбудсмен предложила увеличить пособия ветеранам войны
Омбудсмен предложила увеличить пособия ветеранам войны
29 февраля 2024 г. 11:14
Хакан Фидан обсудил с Сергеем Лавровым мирный процесс на Кавказе
Хакан Фидан обсудил с Сергеем Лавровым мирный процесс на Кавказе
3 марта 2024 г. 14:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi