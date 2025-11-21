Азербайджан и Израиль обсудили углубление нефтегазового сотрудничества

Азербайджан и Израиль обсудили углубление совместной деятельности в нефтегазовой сфере.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "Х".

"В ходе нашего рабочего визита в Израиль мы были рады встретиться с министром энергетики и инфраструктуры этой страны Эли Коэном", - отметил он.

Джаббаров добавил, что в ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления существующего сотрудничества в энергетическом и водном секторах.

#İsrail Dövlətinə işgüzar səfərimiz zamanı bu ölkənin energetika və infrastruktur naziri Eli Kohen (@elicoh1) ilə görüşməkdən məmnun olduq.



Görüş zamanı #enerji və su sektorlarında mövcud əməkdaşlığın gücləndirilməsi, #neft-#qaz sahəsində birgə fəaliyyətin dərinləşdirilməsi… pic.twitter.com/r8ZV6MmFvT