Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    Азербайджан и Израиль обсудили углубление нефтегазового сотрудничества

    Энергетика
    • 21 ноября, 2025
    • 09:53
    Азербайджан и Израиль обсудили углубление нефтегазового сотрудничества

    Азербайджан и Израиль обсудили углубление совместной деятельности в нефтегазовой сфере.

    Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "Х".

    "В ходе нашего рабочего визита в Израиль мы были рады встретиться с министром энергетики и инфраструктуры этой страны Эли Коэном", - отметил он.

    Джаббаров добавил, что в ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления существующего сотрудничества в энергетическом и водном секторах.

    Израиль нефтегазовая промышленность энергосотрудничество Микаил Джаббаров Эли Коэн
    Azərbaycan və İsrail neft-qaz sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini müzakirə edib

    Последние новости

    10:28

    АБР планирует выделить $300 млн на развитие ж/д Баку-Беюк-Кясик

    Инфраструктура
    10:16

    Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам медиафорума ОЭС D-8

    Внешняя политика
    10:12

    Золото подешевело на ожиданиях изменения учетной ставки ФРС США

    Финансы
    10:12

    В Баку открылся медиафорум D-8 по продвижению диалога и региональной солидарности

    Внешняя политика
    10:08

    Вице-премьеру правительства Башкортостана назначили 13 лет колонии по делу о взятке

    Другие страны
    10:03

    Названо время проведения перенесенного матча "Карабаха" в Премьер-лиге

    Футбол
    10:00

    Мировые цены на нефть снизились более чем на 1%

    Энергетика
    09:53

    Азербайджанская нефть незначительно подорожала

    Энергетика
    09:53

    Азербайджан и Израиль обсудили углубление нефтегазового сотрудничества

    Энергетика
    Лента новостей