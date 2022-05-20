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Азербайджан и Иран подпишут новые соглашения по разработке нефтегазовых месторождений

Азербайджан и Иран подпишут новые соглашения по разработке нефтегазовых месторождений В ближайшее время Азербайджан и Иран подпишут новые соглашения по разработке нефтегазовых месторождений в Каспийском море.
Энергетика
20 мая 2022 г. 15:54
Азербайджан и Иран подпишут новые соглашения по разработке нефтегазовых месторождений

В ближайшее время Азербайджан и Иран подпишут новые соглашения по разработке нефтегазовых месторождений в Каспийском море.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил министр нефти Ирана Джавад Овджи на встрече с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым, который в настоящее время находится с визитом в Иране.

По словам Овджи, уже проведены предварительные переговоры, и делегации экспертов двух стран продолжают переговоры.

Иранский министр добавил, что стороны также договорились о сотрудничестве в области обмена газом из других стран региона, включая Туркменистан.

Ш.Мустафаев, в свою очередь, сообщил, что на встрече с министром нефти Ирана обсуждались пути расширения энергетического сотрудничества между двумя странами: "Мы обсудили ряд новых проектов в энергетическом секторе, и я верю, что в ближайшее время будут подписаны новые документы".

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Версия на английском языке Azerbaijan and Iran to sign new agreements on development of oil and gas fields 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İran neft və qaz yataqlarının işlənilməsinə dair yeni sazişlər imzalayacaq

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