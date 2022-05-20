Азербайджан и Иран подпишут новые соглашения по разработке нефтегазовых месторождений

В ближайшее время Азербайджан и Иран подпишут новые соглашения по разработке нефтегазовых месторождений в Каспийском море.

В ближайшее время Азербайджан и Иран подпишут новые соглашения по разработке нефтегазовых месторождений в Каспийском море.

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил министр нефти Ирана Джавад Овджи на встрече с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым, который в настоящее время находится с визитом в Иране.

По словам Овджи, уже проведены предварительные переговоры, и делегации экспертов двух стран продолжают переговоры.

Иранский министр добавил, что стороны также договорились о сотрудничестве в области обмена газом из других стран региона, включая Туркменистан.

Ш.Мустафаев, в свою очередь, сообщил, что на встрече с министром нефти Ирана обсуждались пути расширения энергетического сотрудничества между двумя странами: "Мы обсудили ряд новых проектов в энергетическом секторе, и я верю, что в ближайшее время будут подписаны новые документы".