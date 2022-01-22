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Азербайджан и Иран достигли ряда соглашений по энергетическим вопросам

Азербайджан и Иран достигли ряда соглашений по энергетическим вопросам С целью обсуждения хода выполнения поручений, возложенных на совместную техническую комиссию между Азербайджаном и Ираном по завершению строительства гидроузлов “Худафарин”, “Гыз Галасы” и ГЭС, на гидроузле “Гыз Галасы” состоялась встреча членов комиссии.
Энергетика
22 января 2022 г. 13:27
Азербайджан и Иран достигли ряда соглашений по энергетическим вопросам

С целью обсуждения хода выполнения поручений, возложенных на совместную техническую комиссию между Азербайджаном и Ираном по завершению строительства гидроузлов “Худафарин”, “Гыз Галасы” и ГЭС, на гидроузле “Гыз Галасы” состоялась встреча членов комиссии.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве в области продолжения строительства, эксплуатации гидроузлов и ГЭС, использования энергетических и водных ресурсов, были проведены обсуждения, связанные с завершением текущих работ и предстоящими работами, достигнуты договоренности по вопросам, стоящим на повестке дня.

В то же время было принято решение нарастить усилия по удовлетворению потребностей освобожденных территорий в электроэнергии, а также ускорить процесс строительства гидроузлов и ГЭС, имеющих особое значение для обеспечения поливной водой сельскохозяйственных угодий.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Iran reach several agreements on energy issues 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İran enerji məsələlərinə dair bir sıra razılaşmalar əldə edib

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