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Азербайджан и IFC обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере

Азербайджан и IFC обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере Министр энергетики Парвиз Шахбазов принял делегацию во главе с директором Международной финансовой корпорации (IFC) по европейскому региону Раной Карадшех.
Энергетика
27 января 2023 г. 13:22
Азербайджан и IFC обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере

Министр энергетики Парвиз Шахбазов принял делегацию во главе с директором Международной финансовой корпорации (IFC) по европейскому региону Раной Карадшех.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, в ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в энергетической сфере, совместно реализованные проекты были расценены как примеры успешного развития взаимоотношений.

Кроме того, были обсуждены роль энергетического сектора в экономическом развитии нашей страны, реализованные проекты и ​​пр. Были рассмотрены перспективы ускорения вовлечения частного сектора в энергетическую сферу и развития сотрудничества с IFC в этом направлении.

Была выражена заинтересованность IFC в реализации проектов морской ветроэнергетики в Азербайджане, а также отмечена возможность участия в реализации других проектов в связи с возобновляемой энергией.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və IFC enerji əməkdaşlığının inkişaf perspektivini müzakirə edib

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