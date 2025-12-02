Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Азербайджан и ЕС обсудили строительство "Зеленого энергетического коридора"

    02 декабря, 2025
    18:56
    Азербайджан и ЕС обсудили строительство Зеленого энергетического коридора

    Азербайджан и Евросоюз обсудили реализацию проекта "Зеленый энергетический коридор" по экспорту альтернативной энергии.

    Как сообщает Report, министр энергетики Пярвиз Шахбазов и глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Марияна Куюнджич обсудили на встрече перспективы развития сотрудничества в области энергетики.

    Была высоко оценена роль Азербайджана как надежного партнера в энергоснабжении Европы, а также его деятельность в сфере возобновляемой энергетики.

    В ходе встречи рассматривались продолжение сотрудничества в формате "энергетического диалога", реализация проекта расширения Южного газового коридора. Стороны также затронули вопросы сотрудничества по программе EU4Energy, декарбонизации, энергоэффективности, водорода и другим перспективным направлениям.

    Лента новостей