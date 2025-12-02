İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycan Aİ ilə elektrik enerjisinin ixracını təmin edəcək layihənin icrasını müzakirə edib

    Energetika
    • 02 dekabr, 2025
    • 18:42
    Azərbaycan Aİ ilə elektrik enerjisinin ixracını təmin edəcək layihənin icrasını müzakirə edib

    Azərbaycandan Avropaya elektrik enerjisi ixracını təmin edəcək "Yaşıl Enerji Dəhlizi" layihəsinin icrası müzakirə olunub.

    "Report" xəbər verir ki, müzakirələr energetika naziri Pərviz Şahbazovun Avropa İttifaqının (Aİ) Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri, səfir Mariyana Kuyundziç ilə keçirilən görüşdə baş tutub.

    Görüşdə enerji sahəsində Azərbaycan-Aİ əməkdaşlığının inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Azərbaycanın Avropanın enerji təchizatındakı etibarlı tərəfdaş rolu, habelə bərpa olunan enerji sahəsində fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib.

    Görüş zamanı "Enerji Dialoqu" formatında əməkdaşlıq əlaqələrinin davam etdirilməsi, Cənub Qaz Dəhlizinin genişləndirilməsi layihəsinin icrası nəzərdən keçirilib. Görüşdə, həmçinin "EU4Energy" proqramı, dekarbonizasiya, enerji səmərəliliyi, hidrogen və digər perspektivli istiqamətlər üzrə əməkdaşlıq məsələlərinə də toxunulub.

