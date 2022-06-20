Азербайджан и ЕБРР обсудили расширение сотрудничества

Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

Как сообщает Report, обсуждения прошли на встрече с главой постоянного представительства ЕБРР в Азербайджане Камолой Махмудовой в Министерстве энергетики.

На встрече было подчеркнуто успешное развитие связей между Азербайджаном и ЕБРР во многих сферах, в том числе в энергетическом секторе, обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества по реализации поставленных целей в области электроэнергетики, возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.