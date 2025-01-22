Азербайджан и BP обсудили диверсификацию направлений сотрудничества

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф провели обсуждения с исполнительным вице-президентом BP по добыче и операциям Гордоном Биррелом по эффективному сотрудничеству и диверсификации направлений совместной деятельн

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф провели обсуждения с исполнительным вице-президентом BP по добыче и операциям Гордоном Биррелом по эффективному сотрудничеству и диверсификации направлений совместной деятельности.

Как сообщает Report, об этом М.Джаббаров написал на своей странице в соцсети X.

"В рамках Всемирного экономического форума в Давосе было приятно встретиться вместе с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом с исполнительным вице-президентом BP по добыче и операциям Гордоном Биррелом. Мы обсудили активное участие компании в переходе к зеленой энергии, эффективное сотрудничество с нашей страной и диверсификацию направлений совместной деятельности", - отмечается в публикации.