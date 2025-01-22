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Азербайджан и BP обсудили диверсификацию направлений сотрудничества

Азербайджан и BP обсудили диверсификацию направлений сотрудничества Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф провели обсуждения с исполнительным вице-президентом BP по добыче и операциям Гордоном Биррелом по эффективному сотрудничеству и диверсификации направлений совместной деятельн
Энергетика
22 января 2025 г. 20:51
Азербайджан и BP обсудили диверсификацию направлений сотрудничества

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф провели обсуждения с исполнительным вице-президентом BP по добыче и операциям Гордоном Биррелом по эффективному сотрудничеству и диверсификации направлений совместной деятельности.

Как сообщает Report, об этом М.Джаббаров написал на своей странице в соцсети X.

"В рамках Всемирного экономического форума в Давосе было приятно встретиться вместе с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом с исполнительным вице-президентом BP по добыче и операциям Гордоном Биррелом. Мы обсудили активное участие компании в переходе к зеленой энергии, эффективное сотрудничество с нашей страной и диверсификацию направлений совместной деятельности", - отмечается в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla BP arasında fəaliyyət istiqamətlərinin şaxələndirilməsi barədə müzakirələr aparılıb

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