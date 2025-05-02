Азербайджан и Болгария обсудили сотрудничество по поставкам и транзиту газа - ОБНОВЛЕНО

15:21

Азербайджан и Болгария обсудили сотрудничество по поставкам и транзиту газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

Обсуждения прошли на встрече министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с министром энергетики Болгарии Жечо Станковым в рамках Стамбульского саммита природных ресурсов.

На встрече болгарская сторона выразила удовлетворение партнерством с Азербайджаном в энергетической сфере.

Министры отметили преимущества азербайджанского природного газа, за счет которого Болгария в значительной степени удовлетворяет свои потребности, оценены возможности увеличения пропускной способности интерконнектора на границе с Турцией.

Кроме этого, стороны рассмотрели прогресс по проекту газификации, реализуемому в Болгарии, а также обсуждены вопросы, связанные с созданием инфраструктуры между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией для поставок "зеленой энергии".

Шахбазов также на встрече пригласил Станкова на "Энергетическую неделю", которая пройдет в Баку 2-4 июня.

15:38

Азербайджан и Болгария обсудили сотрудничество между двумя странами по поставкам и транзиту газа.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

Согласно информации, эти обсуждения состоялись в Турции в ходе встречи Шахбазова с министром энергетики Болгарии Жечо Станковым.

"На встрече обсуждены перспективы развития сотрудничества между двумя странами по поставкам и транзиту газа, реализация проекта "Зеленый энергетический коридор Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария" и прогресс в вопросе газификации Болгарии", - подчеркнул Шахбазов.