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Азербайджан и Болгария обсудили поставки газа по IGB

Азербайджан и Болгария обсудили поставки газа по IGB Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов обсудил с болгарским коллегой Росеном Христовым поставки газа по интеркорректору Греция-Болгария (IGB).
Энергетика
31 августа 2022 г. 10:51
Азербайджан и Болгария обсудили поставки газа по IGB

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов обсудил с болгарским коллегой Росеном Христовым поставки газа по интеркорректору Греция-Болгария (IGB), которые планируется начать с 1 октября.

Как передает Report со ссылкой на минэнерго Болгарии, в ходе телефонного разговора было подтверждено, что поставки азербайджанского газа пойдут по IGB в назначенные сроки.

Также стороны обсудили техническую возможность поставок дополнительных объемов азербайджанского газа в Болгарию.

"На прошлой неделе Росен Христов объявил о возобновлении переговоров с Азербайджаном об увеличении поставок природного газа в нашу страну с целью гарантирования и обеспечения необходимого его количества для отопительного сезона", - говорится в заявлении министерства.

Отметим, что поставки азербайджанского газа в Европу - Италию и Грецию - начались 31 декабря 2020 года по Южному газовому коридору (ЮГК).

ЮКГ, включающий разработку месторождения "Шахдениз" и цепь газопроводов, берущих начало в Азербайджане и тянущихся до Южной Италии, был создан с целью диверсификации поставок природного газа в Европейский союз (ЕС) и сокращения числа стран ЕС, имеющих единый источник поставок. Последним европейским участком ЮКГ является Трансадриатический газопровод (TAP).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Bolqarıstan IGB vasitəsilə təbii qaz nəqlini müzakirə edir
Версия на английском языке Azerbaijan, Bulgaria discuss gas supplies via IGB

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