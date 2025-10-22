Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Азербайджан и Албания обсудили тарифные аспекты газификации города Корча

    Энергетика
    • 22 октября, 2025
    • 19:21
    Азербайджан и Албания обсудили тарифные аспекты газификации города Корча

    Албанская газовая компания Albgaz и Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) обсудили в офисе албанского энергорегулятора (ERE) ход реализации проекта газификации города Корча - проекта "Нур".

    Как сообщает Report со ссылкой на албанскую компанию, в ходе встречи были также обсуждены вопросы регулирования, лицензирования и тарифные аспекты, направленные на продвижение процесса газификации города.

    "Такое институциональное сотрудничество является важным шагом на пути дальнейшего развития инфраструктуры природного газа в стране и обеспечения устойчивого и интегрированного энергетического рынка", - говорится в сообщении компании.

    Напомним, что в ноябре 2024 года Министерство инфраструктуры и энергетики Албании, компания Albgaz и SOCAR подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие газовой инфраструктуры в городе Корча. Строительство газовой инфраструктуры начнется в 2025 году и планируется к завершению в 2027 году.

    SOCAR 10 февраля 2025 года открыла свое представительство в Албании, которое имеет стратегическое значение для развития инфраструктуры страны и станет отправной точкой для реализации пилотного проекта по газификации.

    Презентация проекта состоялась 19 апреля в Албании.

    Albgaz SOCAR проект "Нур" Корча
    Azərbaycan və Albaniya Korçanın qazlaşdırılmasının tarif aspektlərini müzakirə edib
    Azerbaijan and Albania discuss tariff aspects of Korçë gasification

    Лента новостей