Азербайджан и Албания обсудили тарифные аспекты газификации города Корча

Албанская газовая компания Albgaz и Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) обсудили в офисе албанского энергорегулятора (ERE) ход реализации проекта газификации города Корча - проекта "Нур".

Как сообщает Report со ссылкой на албанскую компанию, в ходе встречи были также обсуждены вопросы регулирования, лицензирования и тарифные аспекты, направленные на продвижение процесса газификации города.

"Такое институциональное сотрудничество является важным шагом на пути дальнейшего развития инфраструктуры природного газа в стране и обеспечения устойчивого и интегрированного энергетического рынка", - говорится в сообщении компании.

Напомним, что в ноябре 2024 года Министерство инфраструктуры и энергетики Албании, компания Albgaz и SOCAR подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие газовой инфраструктуры в городе Корча. Строительство газовой инфраструктуры начнется в 2025 году и планируется к завершению в 2027 году.

SOCAR 10 февраля 2025 года открыла свое представительство в Албании, которое имеет стратегическое значение для развития инфраструктуры страны и станет отправной точкой для реализации пилотного проекта по газификации.

Презентация проекта состоялась 19 апреля в Албании.