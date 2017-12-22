Азербайджан и АБР подписали кредитное соглашение по проекту "Шахдениз"

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня подписаны кредитные и гарантийные соглашения о предоставлении синдицированного кредита на сумму 524,5 млн долларов ЗАО "Южный газовый коридор" под гарантии правительства Азербайджана и Азиатского банка развития (АБР) в целях поддержки разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз".

Как сообщает Report, от имени правительства гарантийное соглашение подписал министр финансов Самир Шарифов, а кредитное соглашение – гендиректор "Южного газового коридора" Афган Исаев.

Генеральный директор ЮГК А.Исаев подчеркнул, что проект Южного газового коридора обеспечит долгосрочное, успешное и устойчивое развитие Азербайджана, и проинформировал о проделанной работе в этом направлении. Он отметил, что проект уже поддерживается такими ведущими международными финансовыми институтами как Международный банк реконструкции и развития (IBRD), Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) и Азиатский банк развития (посредством прямых кредитов).

"ЗАО в рамках проекта "Южный газовый коридор" (включая текущие проекты "Шахдениз-1" и "Южно-Кавказский трубопровод") до сих пор использовал 8,4 млрд долларов, то есть 73% средств общим объемом примерно 11,5 млрд долларов, предназначенных до 2020 года (включительно). Из них инвестиции с начала текущего года по сегодняшний день составили 2,3 млрд долларов. В рамках проекта выполнено 98,5% работ по проекту "Шахдениз-2" (добыча первого газа), 99,2% - работ по первой прокачке газа по проекту расширения Южно-Кавказского трубопровода, 87,4% строительных работ по TANAP и 60,8% строительных работ по Трансадриатическому трубопроводу (TAP). Строительные работы успешно продолжаются", - добавил он.

Отметим, что ЗАО "Южный газовый коридор" создано распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева "О некоторых мерах, связанных со второй стадией эксплуатации газоконденсатного месторождения "Шахдениз" и другими проектами по созданию Южного газового коридора" от 25 февраля 2014 года, 51% акций принадлежит государству в лице министерства экономики, а 49% - SOCAR.

Напомним, что в мае этого года АБР выделил прямой кредит на 500 млн долларов сроком на 15 лет под государственные гарантии.