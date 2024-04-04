Азербайджан и АБР обсудили перспективы сотрудничества
Азербайджан и АБР обсудили перспективы сотрудничестваМинистр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане гендиректором регионального департамента Азиатского банка развития (АБР) по Центральной и Западной Азии Евгением Жуковым.
Министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане гендиректором регионального департамента Азиатского банка развития (АБР) по Центральной и Западной Азии Евгением Жуковым.
Как сообщает Report, об этом министр энергетики написал на своей странице в соцсети "Х".
В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества, расширение партнерских отношений в сфере энергетики, рассмотрены предложения по поддержке мероприятий в рамках COP29, предложения АБР по развитию углеродного рынка и адаптации к климатическим изменениям, а также поддержке реформ и проектов.
We discussed with Eugene Zhukov, the Director General of Central and West Asia Department of #AsianDevelopmentBank, the potential cooperation opportunities expanding partnerships in the field of energy, especially the priority directions of the #GreenEnergy agenda. We reviewed… pic.twitter.com/A3hv6EQ2J2