Азербайджан и АБР обсудили перспективы сотрудничества

Министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане гендиректором регионального департамента Азиатского банка развития (АБР) по Центральной и Западной Азии Евгением Жуковым.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики написал на своей странице в соцсети "Х".

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества, расширение партнерских отношений в сфере энергетики, рассмотрены предложения по поддержке мероприятий в рамках COP29, предложения АБР по развитию углеродного рынка и адаптации к климатическим изменениям, а также поддержке реформ и проектов.