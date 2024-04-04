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Азербайджан и АБР обсудили перспективы сотрудничества

Азербайджан и АБР обсудили перспективы сотрудничества Министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане гендиректором регионального департамента Азиатского банка развития (АБР) по Центральной и Западной Азии Евгением Жуковым.
Энергетика
4 апреля 2024 г. 15:12
Азербайджан и АБР обсудили перспективы сотрудничества

Министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане гендиректором регионального департамента Азиатского банка развития (АБР) по Центральной и Западной Азии Евгением Жуковым.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики написал на своей странице в соцсети "Х".

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества, расширение партнерских отношений в сфере энергетики, рассмотрены предложения по поддержке мероприятий в рамках COP29, предложения АБР по развитию углеродного рынка и адаптации к климатическим изменениям, а также поддержке реформ и проектов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ADB ilə “yaşıl enerji” gündəliyinin prioritet istiqamətlərini müzakirə edib
Версия на английском языке Azerbaijan, ADB mull priority directions of green energy agenda

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