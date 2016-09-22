Азербайджан готов дать согласие на заморозку нефтедобычи на определенном уровне

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан готов присоединиться к решению о заморозке нефтедобычи на определенном уровне, которое будет принято на саммите в Алжире.

Как передает Report, об этом сказал журналистам президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

“Мы дали свое согласие на заморозку нефтедобычи еще на предыдущей встрече ОПЕК”, - заявил Р.Абдуллаев.

По его словам, на неформальной встрече стран-членов ОПЕК и не входящих в картель производителей нефти в Алжире 27-28 сентября, Азербайджан представит министр энергетики Натиг Алиев.

“Считаю, что рынок потихоньку саморегулируется. Цена на нефть зависит от спроса, уровня нефтедобычи в США и участия банков. Нефть – биржевой продукт и ее цена сильно отличается от себестоимости и регулируется биржой. Цена на сланцевую нефть США окажет воздействие на себестоимость нефти. Когда-то как ее себестоимость, так и цена были выше 100 долларов. По мере снижения себестоимости, падает и цена. Революция в сфере добычи сланцевой нефти влияет на нефтяные котировки. Сегодня они зависят скорее от американской сланцевой нефти и банков, чем от ОПЕК”, - добавил президент SOCAR.