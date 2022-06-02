Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа

Азербайджан это очень важный и доверенный партнер Европы в поставках газа и Румыния хочет стать часть ЮГК и покупать газ из страны.

Азербайджан - очень важный и надежный партнер Европы в поставках газа. Румыния хочет стать частью Южного газового коридора (ЮГК) и покупать азербайджанский газ.

Об этом Report заявил министр энергетики Румынии Вирджил Попеску.

По его словам, Румыния заинтересована в реализации трубопроводов Болгария- Румыния- Австрия- Венгрия для того, чтобы стать частью модернизации Южного газового коридора.

"Мы уже обсуждали этот вопрос с нашими партнерами из Азербайджана месяц назад", - заявил В. Попеску, отметив, что страна пытается реализовать проекты с Азербайджаном не только в сфере поставок газа, но и возобновляемых источников энергии.

"Это и "зеленый коридор" между Румынией и Грузией через Черное море, "зеленый мост" между Черным и Каспийским морями в сфере возобновляемых источников энергии. Есть много проектов по электроэнергии и газу", - заявил министр энергетики Румынии.

Ожидается, что природный газ из Азербайджана поступит в Румынию по интерконнектору Греция-Болгария (Interconnector Greece – Bulgaria: IGB) осенью 2022 года.

Предполагается, что интерконнектор Румыния-Болгария, а также проект BRUA обеспечат интеграцию источников природного газа из Каспийского и Средиземного морей, Ближнего Востока или Центральной Азии с рынками Центральной и Западной Европы.

BRUA позволит Венгрии транспортировать 4,4 млрд кубометров газа в год, Болгарии - 1,5 млрд кубометров.

Общая стоимость строительства газопровода BRUA протяженностью 1 318 км на территории Румынии составила 480 млн евро. На строительство газопровода ЕС выделил 179 млн евро, Европейский инвестиционный банк - 50 млн евро. Компания Transgaz потратила на проект 149 млн евро.