Азербайджан экспортировал в Турцию 2,2 млрд кубометров газа

В первом квартале текущего года Азербайджана экспортировал в Турцию 2,2 млрд кубометров газа.

В первом квартале текущего года Азербайджана экспортировал в Турцию 2,2 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на своей странице в Twitter.

Министр отметил, что за тот же период Азербайджан экспортировал в Европу 2,6 млрд кубометров газа, в Грузию - 1,1 млрд кубометров.

В настоящее время пропускная способность Транс-Адриатического газопровода (TAP), являющегося частью Южного газового коридора, по которому азербайджанский газ транспортируется на юг Европы, составляет 10 млрд кубометров газа в год.

Общий объем поставок азербайджанского газа в Европу посредством TAP достиг 10 млрд кубометров. В настоящее время через TAP в Европу ежедневно поставляется более 28 млн кубометров газа.