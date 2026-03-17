Азербайджан экспортировал около 4 млн тонн нефти с начала года

Азербайджан в январе-феврале 2026 года экспортировал 3 млн 600 тыс. 307,38 тонны сырой нефти на сумму $1 млрд 704 млн 408,42 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, это на 24,6% меньше в количественном и на 36,2% - в стоимостном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Отмечается, что доля нефти в общем экспорте страны за отчетный период составила 46,51%.

Отметим, что в январе-феврале текущего года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на $6 млрд 264 млн. $3 млрд 665 млн внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а $2 млрд 599 млн - на импорт. За минувший год экспорт сократился на 23,1%, а импорт - на 37,2%.