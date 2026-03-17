Азербайджан экспортировал около 4 млн тонн нефти с начала года
- 17 марта, 2026
- 13:13
Азербайджан в январе-феврале 2026 года экспортировал 3 млн 600 тыс. 307,38 тонны сырой нефти на сумму $1 млрд 704 млн 408,42 тыс.
Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, это на 24,6% меньше в количественном и на 36,2% - в стоимостном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Отмечается, что доля нефти в общем экспорте страны за отчетный период составила 46,51%.
Отметим, что в январе-феврале текущего года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на $6 млрд 264 млн. $3 млрд 665 млн внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а $2 млрд 599 млн - на импорт. За минувший год экспорт сократился на 23,1%, а импорт - на 37,2%.
Последние новости
13:51
Шойгу: Против России действует система спецслужб из 56 странВ регионе
13:47
Максат Мамытканов о приоритетах партнерства Бишкека и Баку: энергетика, логистика и авиасообщение – ИНТЕРВЬЮВнешняя политика
13:43
Милли Меджлис одобрил в I чтении поправки в КоАП по ИИ-контенту, насилию над детьмиМилли Меджлис
13:38
Фото
Переселившимся в село Ходжавенд 11 семьям вручены ключи от квартирВнутренняя политика
13:33
Посол Мунхбаяр: Товарооборот Монголии и Азербайджана не соответствует потенциалу странВнешняя политика
13:30
Милли Меджлис поздравил Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву с Новрузом и РамазаномМилли Меджлис
13:30
Зеленский: Украина готова помочь США против беспилотников ИранаДругие страны
13:29
Исраэль Кац: Али Лариджани ликвидирован авиаударом ВВС ИзраиляДругие
13:28