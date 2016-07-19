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    ​Азербайджан экспортировал нефтепродукты на сумму 203,4 млн. долларов

    Объем экспорта из Азербайджана составил 878 тыс. тонн

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ В первом полугодии 2016 года Азербайджан экспортировал 878 158,08 тонн нефтепродуктов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 25,54% меньше аналогичного периода прошлого года.

    Стоимость этих объемов нефтепродуктов составила 203 617,87  тыс. долларов, что на 52,15% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2015 года.

    В первом квартале этого года экспорт нефтепродуктов составил 5,33% общего объема экспорта. 

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