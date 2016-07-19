​Азербайджан экспортировал нефтепродукты на сумму 203,4 млн. долларов

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ В первом полугодии 2016 года Азербайджан экспортировал 878 158,08 тонн нефтепродуктов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 25,54% меньше аналогичного периода прошлого года.

Стоимость этих объемов нефтепродуктов составила 203 617,87 тыс. долларов, что на 52,15% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2015 года.

В первом квартале этого года экспорт нефтепродуктов составил 5,33% общего объема экспорта.