​Азербайджан экспортировал нефтепродукты на сумму 203,4 млн. долларов

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ В первом полугодии 2016 года Азербайджан экспортировал 878 158,08 тонн нефтепродуктов.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 25,54% меньше аналогичного периода прошлого года.
Стоимость этих объемов нефтепродуктов составила 203 617,87 тыс. долларов, что на 52,15% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2015 года.
В первом квартале этого года экспорт нефтепродуктов составил 5,33% общего объема экспорта.
Günel AbbasovaАвтор новости
Поделиться в Facebook