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Азербайджан экспортировал метанол на 42 млн долларов

Азербайджан экспортировал метанол на 42 млн долларов За отчетный период доля метанола составила 2,9% в экспорте ненефтяного сектора
Энергетика
16 ноября 2020 г. 17:36
Азербайджан экспортировал метанол на 42 млн долларов

В январе-октябре этого года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал 403 тысячи тонн метанола (метилового спирта).

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов экспорта составила 42,3 млн долларов США.

За отчетный период доля метанола составила 2,9% в экспорте ненефтяного сектора.

Производство метанола осуществляется на метаноловом заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), расположенном в Гарадагском районе.

Метаноловый завод сдан в эксплуатацию в 2013 году, передан под управление ООО SOCAR Methanol с 2016 года, а с августа 2017 года стал собственностью компании. Максимальная производительность завода составляет 650-700 тысяч тонн метанола в год.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bu il 42 milyon dollarlıq metanol ixrac edib

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