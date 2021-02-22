О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан экспортировал более 10 тыс. тонн полиэтилена в январе

Азербайджан экспортировал более 10 тыс. тонн полиэтилена в январе В январе этого года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал 10 235 тыс. тонн полиэтилена в первичных формах
Энергетика
22 февраля 2021 г. 13:10
Азербайджан экспортировал более 10 тыс. тонн полиэтилена в январе

В январе этого года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал 10 235 тыс. тонн полиэтилена в первичных формах.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов продукции составила 9,792 млн долларов США.

По данным, это на 1,374 млн долларов США (16,3%) больше и на 2 066 тонн (16,8%) меньше, чем в том же месяце прошлого года.

За отчетный период доля полиэтилена в ненефтяном экспорте составила 6,7%.

В Азербайджане производится полиэтилен низкой и высокой плотности. Полиэтилен низкой плотности производится на этилен-полиэтиленовом заводе Производственного объединения "Азерикимъя" SOCAR, а полиэтилен высокой плотности - на заводе SOCAR Polymer, сданном в эксплуатацию в феврале прошлого года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ötən ay Azərbaycan polietilen ixracından qazancını artırıb

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
22 февраля 2021 г. 10:53
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
20 февраля 2021 г. 14:16
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
20 февраля 2021 г. 12:44
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
18 февраля 2021 г. 12:07
В ГУГДП новое кадровое назначение
В ГУГДП новое кадровое назначение
17 февраля 2021 г. 15:38
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
16 февраля 2021 г. 15:41
Удостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
ФотоУдостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
16 февраля 2021 г. 15:36
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
15 февраля 2021 г. 16:00
Очередные происки армян или как албанский храм стал армянским
ФотоОчередные происки армян или как албанский храм "стал" армянским
15 февраля 2021 г. 13:15
Большая часть задержанных в Азербайджане за наркопреступления - мужчины
Большая часть задержанных в Азербайджане за наркопреступления - мужчины
15 февраля 2021 г. 10:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi