Азербайджан экспортировал более 10 тыс. тонн полиэтилена в январе

В январе этого года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал 10 235 тыс. тонн полиэтилена в первичных формах

В январе этого года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал 10 235 тыс. тонн полиэтилена в первичных формах.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов продукции составила 9,792 млн долларов США.

По данным, это на 1,374 млн долларов США (16,3%) больше и на 2 066 тонн (16,8%) меньше, чем в том же месяце прошлого года.

За отчетный период доля полиэтилена в ненефтяном экспорте составила 6,7%.

В Азербайджане производится полиэтилен низкой и высокой плотности. Полиэтилен низкой плотности производится на этилен-полиэтиленовом заводе Производственного объединения "Азерикимъя" SOCAR, а полиэтилен высокой плотности - на заводе SOCAR Polymer, сданном в эксплуатацию в феврале прошлого года.