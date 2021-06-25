Азербайджан экспортировал 97 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз"

На 1 июня этого года с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, было добыто 182 млрд кубометров природного газа.

На 1 июня этого года с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, было добыто 182 млрд кубометров природного газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Минэнерго по добыче нефти и газа в стране за январь-май текущего года.

Согласно информации, с момента ввода в эксплуатацию газоконденсатного месторождения "Шахдениз" по 1 июня было добыто более 143 млрд кубометров газа.

За этот период на экспорт было направлено около 97 млрд кубометров газа c "Шахдениз".