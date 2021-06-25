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Азербайджан экспортировал 97 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз"

Азербайджан экспортировал 97 млрд кубометров газа с месторождения "Шахдениз" На 1 июня этого года с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, было добыто 182 млрд кубометров природного газа.
Энергетика
25 июня 2021 г. 14:47
Азербайджан экспортировал 97 млрд кубометров газа с месторождения Шахдениз

На 1 июня этого года с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, было добыто 182 млрд кубометров природного газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на оперативные данные Минэнерго по добыче нефти и газа в стране за январь-май текущего года.

Согласно информации, с момента ввода в эксплуатацию газоконденсатного месторождения "Шахдениз" по 1 июня было добыто более 143 млрд кубометров газа.

За этот период на экспорт было направлено около 97 млрд кубометров газа c "Шахдениз".

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Версия на английском языке More than 97 bcm of Shah Deniz gas exported 
Версия на азербайджанском языке “Şahdəniz”dən hasil edilən 97 mlrd kubmetr qaz ixrac edilib

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